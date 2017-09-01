Циклон "Харви" в США достиг штата Миссисипи и продолжает продвигаться вглубь страны

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Тропический циклон "Харви" достиг штата Миссисипи и продолжает продвигаться вглубь континента. Об этом информировала в четверг Национальная метеорологическая служба США.

По ее данным, циклон находится в 45 км к северо-западу от Гринвуда (штат Миссисипи). Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет около 8 м/с.

Синоптики предупреждают, что атмосферное явление приведет к мощным ливням над территориями ряда регионов штатов Миссисипи и Теннесси. Стихия также может частично затронуть штаты Кентукки и Огайо.

При этом, как сообщают в метеорологической службе, наводнения, вызванные циклоном в штатах Техас и Луизиана, пока продолжаются.