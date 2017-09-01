Правительство США выделило пострадавшим от бедствия в Техасе $530 млн

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) США удовлетворило запросы на сумму более $530 млн об оказании материальной помощи пострадавшим в штате Техас в результате тропического циклона "Харви". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в городе Корпус-Кристи вице-президент Майкл Пенс.

"Я могу сказать, что по состоянию на утро сегодняшнего дня более 311 тыс. граждан обратились с просьбой об оказании индивидуальной материальной помощи. Эти запросы поступили в ФЕМА по телефону и иными способами. Я воодушевлен тем, что нам удалось выделить на эти цели свыше $530 млн", - уточнил Пенс.

Второй актуальной проблемой он назвал расселение жителей Техаса, потерявших из-за стихийного бедствия кров. "ФЕМА заранее подготовила 2 тыс. единиц временного жилья. Дополнительно к этому будет предоставлено еще 4 тыс.", - подчеркнул вице-президент.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" в четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с. По данным телекомпании CNN, число жертв стихийного бедствия возросло до 39 человек.