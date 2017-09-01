Правительство США выделило пострадавшим от бедствия в Техасе $530 млн

Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженностиМеждународная панорама 1 сентября, 3:24
Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немцаСпорт 1 сентября, 2:48
В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбеСпорт 1 сентября, 2:44
Вице-президент федерации: конкуренция между сестрами Авериными идет им на пользуСпорт 1 сентября, 2:34
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового послаМеждународная панорама 1 сентября, 2:30
Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) США удовлетворило запросы на сумму более $530 млн об оказании материальной помощи пострадавшим в штате Техас в результате тропического циклона "Харви". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в городе Корпус-Кристи вице-президент Майкл Пенс.
"Я могу сказать, что по состоянию на утро сегодняшнего дня более 311 тыс. граждан обратились с просьбой об оказании индивидуальной материальной помощи. Эти запросы поступили в ФЕМА по телефону и иными способами. Я воодушевлен тем, что нам удалось выделить на эти цели свыше $530 млн", - уточнил Пенс.
Второй актуальной проблемой он назвал расселение жителей Техаса, потерявших из-за стихийного бедствия кров. "ФЕМА заранее подготовила 2 тыс. единиц временного жилья. Дополнительно к этому будет предоставлено еще 4 тыс.", - подчеркнул вице-президент.
"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" в четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с. По данным телекомпании CNN, число жертв стихийного бедствия возросло до 39 человек.