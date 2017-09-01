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Власти Техаса получили почти 700 жалоб на спекулятивные цены в зоне бедствия

Происшествия
1 сентября, 4:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС

В частности, завышаются цены на товары первой необходимости, в том числе на питьевую воду

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Техас получила 684 жалобы на необоснованное завышение цен на самые необходимые товары во время стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном "Харви". Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от официального представителя генпрокуратуры Кейлей Ловворн.

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Так, владельцы одного магазина города Хьюстон установили цену в $20 за галлон бензина (примерно 3,79 л) при его средней стоимости по стране $2,35. Бутылка питьевой воды в этом же магазине стоит $8,5 по сравнению с обычной ценой максимум $1,5.

Генпрокуратура Техаса приступила к расследованию девяти жалоб. Министр энергетики США Рик Перри обещал ранее не допускать произвольного и необоснованного роста цен на товары первой необходимости в зоне стихийного бедствия в штате. При этом министр признавал, что расценки на АЗС на юге Техаса неизбежно поднимутся ввиду спада добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и приостановки работы 12 перерабатывающих предприятий на побережье.

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