Власти Техаса получили почти 700 жалоб на спекулятивные цены в зоне бедствия

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Техас получила 684 жалобы на необоснованное завышение цен на самые необходимые товары во время стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном "Харви". Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от официального представителя генпрокуратуры Кейлей Ловворн.
Так, владельцы одного магазина города Хьюстон установили цену в $20 за галлон бензина (примерно 3,79 л) при его средней стоимости по стране $2,35. Бутылка питьевой воды в этом же магазине стоит $8,5 по сравнению с обычной ценой максимум $1,5.
Генпрокуратура Техаса приступила к расследованию девяти жалоб. Министр энергетики США Рик Перри обещал ранее не допускать произвольного и необоснованного роста цен на товары первой необходимости в зоне стихийного бедствия в штате. При этом министр признавал, что расценки на АЗС на юге Техаса неизбежно поднимутся ввиду спада добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и приостановки работы 12 перерабатывающих предприятий на побережье.