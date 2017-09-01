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AP: Трамп попросит Конгресс выделить $5,9 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

Происшествия
1 сентября, 3:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов решат вопрос о предоставлении финансовой помощи на следующей неделе

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса $5,9 млрд из резервных фондов на ликвидацию последствий шторма "Харви". Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По данным агентства, глава государства уже подготовил соответствующий запрос, но в документ еще могут быть внесены изменения. Данная сумма, по мнению администрации США, гарантирует, что в ближайшие несколько недель у правительства будет достаточно денег для восстановления после удара стихии. Законодатели уже заявили, что на следующей неделе одобрят пакет помощи на ликвидацию последствий шторма.

В четверг помощник главы государства по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что Трамп в ближайшее время направит запрос в Конгресс, однако не назвал необходимой властям суммы. Он подчеркнул, что удар стихии затронул 100 тыс. домов. "Количество большое, какие-то из них застрахованы, а какие-то нет", - сказал помощник главы государства.

По мнению местных СМИ, речь может идти о выделении нескольких миллиардов долларов. Правительственный фонд помощи в случае ЧП составляет примерно $3,6 млрд, по словам Боссерта, эти средства заканчиваются.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт ранее предполагал, что его штату потребуется помощь в размере более $100 млрд.

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