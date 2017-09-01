AP: Трамп попросит Конгресс выделить $5,9 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженностиМеждународная панорама 1 сентября, 3:24
Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немцаСпорт 1 сентября, 2:48
В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбеСпорт 1 сентября, 2:44
Вице-президент федерации: конкуренция между сестрами Авериными идет им на пользуСпорт 1 сентября, 2:34
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового послаМеждународная панорама 1 сентября, 2:30
Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса $5,9 млрд из резервных фондов на ликвидацию последствий шторма "Харви". Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По данным агентства, глава государства уже подготовил соответствующий запрос, но в документ еще могут быть внесены изменения. Данная сумма, по мнению администрации США, гарантирует, что в ближайшие несколько недель у правительства будет достаточно денег для восстановления после удара стихии. Законодатели уже заявили, что на следующей неделе одобрят пакет помощи на ликвидацию последствий шторма.
В четверг помощник главы государства по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что Трамп в ближайшее время направит запрос в Конгресс, однако не назвал необходимой властям суммы. Он подчеркнул, что удар стихии затронул 100 тыс. домов. "Количество большое, какие-то из них застрахованы, а какие-то нет", - сказал помощник главы государства.
По мнению местных СМИ, речь может идти о выделении нескольких миллиардов долларов. Правительственный фонд помощи в случае ЧП составляет примерно $3,6 млрд, по словам Боссерта, эти средства заканчиваются.
Губернатор Техаса Грегг Эбботт ранее предполагал, что его штату потребуется помощь в размере более $100 млрд.