В Подмосковье грузовик врезался в легковушку, сбившую пешехода

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил пешехода на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, после чего в него врезался грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода и остановился, после чего в иномарку въехал грузовой автомобиль. В результате аварии погиб пешеход и три человека, находившиеся в иномарке", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства аварии устанавливаются.