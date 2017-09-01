Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье грузовик врезался в легковушку, сбившую пешехода

Происшествия
1 сентября, 6:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В результате аварии погибли четыре человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил пешехода на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, после чего в него врезался грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода и остановился, после чего в иномарку въехал грузовой автомобиль. В результате аварии погиб пешеход и три человека, находившиеся в иномарке", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
2
В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев
3
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
4
Путин назвал давление на Пхеньян "путем в никуда"
5
В Подмосковье грузовик врезался в легковушку, сбившую пешехода
6
Суд КНДР заочно приговорил к смерти двух южнокорейских журналистов
7
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама