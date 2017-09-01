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В Колумбии полиция ликвидировала одного из главарей наркомафии

Происшествия
1 сентября, 8:18 UTC+3 ТАСС

Роберто Варгаса называли "человеком номер 2" в одной из наиболее опасных криминальных организаций страны

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ТАСС, 1 сентября. Один из главарей наркомафии Роберто Варгас, известный в криминальных кругах по кличке Гавилан, ликвидирован в Колумбии. Он считался "человеком номер 2" в преступной группировке "Клан-дель-Гольфо". Как сообщил в четверг в социальной сети Twitter колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, бандит и пятеро его сообщников погибли в перестрелке с полицией на территории муниципии Унгия (западный департамент Чоко).

"Подразделение полиции ликвидировало Гавилана, - написал Сантос, отметив, что о деталях операции власти сообщат на специальной пресс-конференции. В свою очередь министерство обороны страны заявило, что благодаря проведенной акции "Колумбия сегодня стала более безопасной".

"Клан-дель-Гольфо", боевики которого промышляют контрабандой наркотиков и вымогательствами, власти Колумбии считают одной из наиболее опасных криминальных организаций страны. Она стала самой серьезной угрозой миру в республике после того, как 24 ноября прошлого года было подписано мирное соглашение с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Гавилан ликвидирован колумбийской полицией в рамках операции "Армагеддон-2", которая осуществляется на северо-западе страны. В рамках ее проведения власти пообещали выплатить вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к поимке главарей группировки "Клан-дель-Гольфо", включая ее лидера Дарио Усугу, известного по кличке Отониель.

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