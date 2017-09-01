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Экс-председатель совета директоров банка "Охотный ряд" обвиняется в хищении 457 млн руб.

Происшествия
1 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В отношении бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления банка возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата")

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления банка "Охотный ряд" обвиняются в хищении около 457 млн рублей, они предстанут перед судом в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Данным бывшим руководителям банка "Охотный ряд" предъявлены обвинения в хищении свыше 457 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов подтвердил факт предъявления обвинения.

"Как установлено в ходе расследования, бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления учреждения организовали заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными организациями и физическими лицами, в том числе с целью реструктуризации и рефинансирования ранее выданных и непогашенных кредитов. В результате соучастники получили право распоряжаться по своему усмотрению полученными на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц денежными средствами в размере свыше 457 млн рублей", - сказал он.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

"В отношении экс-владельца банка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастницы - в виде домашнего ареста. Им обоим предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Кроме того, бывшему председателю правления было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - подчеркнул Титов, добавив, что уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.

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