Экс-председатель совета директоров банка "Охотный ряд" обвиняется в хищении 457 млн руб.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления банка "Охотный ряд" обвиняются в хищении около 457 млн рублей, они предстанут перед судом в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Данным бывшим руководителям банка "Охотный ряд" предъявлены обвинения в хищении свыше 457 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов подтвердил факт предъявления обвинения.

"Как установлено в ходе расследования, бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления учреждения организовали заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными организациями и физическими лицами, в том числе с целью реструктуризации и рефинансирования ранее выданных и непогашенных кредитов. В результате соучастники получили право распоряжаться по своему усмотрению полученными на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц денежными средствами в размере свыше 457 млн рублей", - сказал он.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

"В отношении экс-владельца банка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастницы - в виде домашнего ареста. Им обоим предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Кроме того, бывшему председателю правления было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - подчеркнул Титов, добавив, что уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.