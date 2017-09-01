Установлена личность напавшего на журналиста Первого канала в Екатеринбурге

Уральский полпред и челябинский губернатор открыли самую большую школу в УрФОНовости партнеров 1 сентября, 12:52
Более 100 тыс. мусульман приняли участие в намазе Курбан-байрама в ПетербургеОбщество 1 сентября, 12:46
Медведев в День знаний посетил новую школу в ПодольскеОбщество 1 сентября, 12:46
Футболист "Эвертона" Руни арестован по подозрению в нетрезвом вожденииСпорт 1 сентября, 12:45
Велокоманда "Катюша-Альпецин" не станет расследовать инцидент с нападением на БельковаСпорт 1 сентября, 12:29
"Швабе" поставляет оптику для медтехники СловакииНовости партнеров 1 сентября, 12:18
Школу на 1,1 тыс. мест с зонами Wi-Fi и тремя спортзалами открыли в РязаниОбщество 1 сентября, 12:15
Путешественники впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного УралаНовости Урала 1 сентября, 12:04
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде ПарижаСпорт 1 сентября, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция установила личность совершившего нападение на корреспондента Первого канала Алексея Иванова в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
"Личность участника инцидента установлена, он опрошен. Полиция Екатеринбурга после проведения проверки возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") в отношении гражданина 1992 года рождения. Cледственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", - сказали в пресс-службе.
Имя нападавшего не называется.
Ранее сообщалось, что 29 августа в правоохранительные органы Кировского района Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений корреспонденту Первого канала. Как сообщили в эфире выпуска новостей Первого канала, пострадавший - корреспондент телеканала Алексей Иванов.