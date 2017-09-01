Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлена личность напавшего на журналиста Первого канала в Екатеринбурге

Происшествия
1 сентября, 11:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция установила личность совершившего нападение на корреспондента Первого канала Алексея Иванова в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

"Личность участника инцидента установлена, он опрошен. Полиция Екатеринбурга после проведения проверки возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") в отношении гражданина 1992 года рождения. Cледственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Имя нападавшего не называется.

Ранее сообщалось, что 29 августа в правоохранительные органы Кировского района Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений корреспонденту Первого канала. Как сообщили в эфире выпуска новостей Первого канала, пострадавший - корреспондент телеканала Алексей Иванов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама