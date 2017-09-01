Установлена личность напавшего на журналиста Первого канала в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция установила личность совершившего нападение на корреспондента Первого канала Алексея Иванова в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

"Личность участника инцидента установлена, он опрошен. Полиция Екатеринбурга после проведения проверки возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") в отношении гражданина 1992 года рождения. Cледственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Имя нападавшего не называется.

Ранее сообщалось, что 29 августа в правоохранительные органы Кировского района Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений корреспонденту Первого канала. Как сообщили в эфире выпуска новостей Первого канала, пострадавший - корреспондент телеканала Алексей Иванов.