Шестилетний ребенок случайно застрелил мужчину в Болгарии

СОФИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в четверг случайно застрелил из пистолета хозяина кафе в болгарском селе Виноградец в области Пазарджик. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД.

Агентство БГНЕС уточняет, что инцидент произошел около полуночи, когда взрослые в кафе отмечали день рождения ребенка. Пистолет принадлежал одному из гостей, который для демонстрации передал пистолет окружающим.

Владелец оружия, 44-летний мужчина, задержан на 24 часа. С ребенком работают психологи.