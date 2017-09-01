Шестилетний ребенок случайно застрелил мужчину в Болгарии

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СОФИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в четверг случайно застрелил из пистолета хозяина кафе в болгарском селе Виноградец в области Пазарджик. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД.
Агентство БГНЕС уточняет, что инцидент произошел около полуночи, когда взрослые в кафе отмечали день рождения ребенка. Пистолет принадлежал одному из гостей, который для демонстрации передал пистолет окружающим.
Владелец оружия, 44-летний мужчина, задержан на 24 часа. С ребенком работают психологи.