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Шестилетний ребенок случайно застрелил мужчину в Болгарии

Происшествия
1 сентября, 11:59 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 1, сентября. /ТАСС

Жертвой стал хозяин кафе, в котором праздновали день рождения ребенка

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СОФИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в четверг случайно застрелил из пистолета хозяина кафе в болгарском селе Виноградец в области Пазарджик. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД.

Агентство БГНЕС уточняет, что инцидент произошел около полуночи, когда взрослые в кафе отмечали день рождения ребенка. Пистолет принадлежал одному из гостей, который для демонстрации передал пистолет окружающим.

Владелец оружия, 44-летний мужчина, задержан на 24 часа. С ребенком работают психологи.

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