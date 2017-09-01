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В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек

Происшествия
1 сентября, 12:50 UTC+3 /Обновлено,

Порядка 260 человек из них - иностранцы

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ТАСС, 1 сентября. Около 7,7 тыс. человек могут находиться в районе курорта Эльбрус, заблокированного из-за подмыва дорог в результате схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Об этом в пятницу сообщил глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов.

"По предварительной информации, в районе могут находиться около 7,7 тыс. человек, они сейчас отрезаны от остальной территории республики", - сказал он на совещании.

По словам Залиханова, среди находящихся в районе схода селя около 260 жителей иностранных государств. "Иностранным гражданам, у которых куплены билеты на сегодня - завтра, нужно оказать поддержку, им нужно помочь", - отметил он.

По данным оперативных служб, дорогу к курорту размыло селевым потоком в нескольких местах. Корреспондент ТАСС, находящийся на месте ЧП, передает, что потоки воды подмывают участок федеральной трассы Прохладный - Азау ниже города Тырныауз.

Как сообщил на оперативном совещании глава КБР Юрий Коков, для эвакуации заблокированных из-за схода селя людей намерены организовать воздушный паром.

"Для эвакуации туристов нужно организовать воздушный паром. Предлагаю на вертолетах спускать людей сверху", - сказал он.

Ранее сообщалось, что около 02:50 мск в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП.

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