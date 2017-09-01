В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек

Уральский полпред и челябинский губернатор открыли самую большую школу в УрФОНовости партнеров 1 сентября, 12:52
Более 100 тыс. мусульман приняли участие в намазе Курбан-байрама в ПетербургеОбщество 1 сентября, 12:46
Медведев в День знаний посетил новую школу в ПодольскеОбщество 1 сентября, 12:46
Футболист "Эвертона" Руни арестован по подозрению в нетрезвом вожденииСпорт 1 сентября, 12:45
Велокоманда "Катюша-Альпецин" не станет расследовать инцидент с нападением на БельковаСпорт 1 сентября, 12:29
"Швабе" поставляет оптику для медтехники СловакииНовости партнеров 1 сентября, 12:18
Школу на 1,1 тыс. мест с зонами Wi-Fi и тремя спортзалами открыли в РязаниОбщество 1 сентября, 12:15
Путешественники впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного УралаНовости Урала 1 сентября, 12:04
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде ПарижаСпорт 1 сентября, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Около 7,7 тыс. человек могут находиться в районе курорта Эльбрус, заблокированного из-за подмыва дорог в результате схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Об этом в пятницу сообщил глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов.
"По предварительной информации, в районе могут находиться около 7,7 тыс. человек, они сейчас отрезаны от остальной территории республики", - сказал он на совещании.
По словам Залиханова, среди находящихся в районе схода селя около 260 жителей иностранных государств. "Иностранным гражданам, у которых куплены билеты на сегодня - завтра, нужно оказать поддержку, им нужно помочь", - отметил он.
По данным оперативных служб, дорогу к курорту размыло селевым потоком в нескольких местах. Корреспондент ТАСС, находящийся на месте ЧП, передает, что потоки воды подмывают участок федеральной трассы Прохладный - Азау ниже города Тырныауз.
Как сообщил на оперативном совещании глава КБР Юрий Коков, для эвакуации заблокированных из-за схода селя людей намерены организовать воздушный паром.
"Для эвакуации туристов нужно организовать воздушный паром. Предлагаю на вертолетах спускать людей сверху", - сказал он.
Ранее сообщалось, что около 02:50 мск в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт.
По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП.