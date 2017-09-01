Источник: взрывчатые вещества и гранаты обнаружили полицейские в гараже на западе Москвы

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в одном из гаражей в поселке Внуково на западе Москвы схрон взрывчатых веществ и гранат. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ходе осмотра одного из гаражей гаражного кооператива на 2-й Рейсовой улице найдены и изъяты две тротиловые шашки с массой 200 граммов, два медных электродетонатора, три запала к гранатам, три корпуса выстрела осколочной гранаты (ВОГ), а также фрагмент вещества, предположительно, пластида", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские задержали двух человек, которые оказались уроженцами Чечни.
"Данные граждане хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства в арендуемом гараже", - отметил собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено угольное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").