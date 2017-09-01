Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: взрывчатые вещества и гранаты обнаружили полицейские в гараже на западе Москвы

Происшествия
1 сентября, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Полиция задержала двух уроженцев Чечни, хранивших в арендуемом гараже опасные вещества и предметы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в одном из гаражей в поселке Внуково на западе Москвы схрон взрывчатых веществ и гранат. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе осмотра одного из гаражей гаражного кооператива на 2-й Рейсовой улице найдены и изъяты две тротиловые шашки с массой 200 граммов, два медных электродетонатора, три запала к гранатам, три корпуса выстрела осколочной гранаты (ВОГ), а также фрагмент вещества, предположительно, пластида", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские задержали двух человек, которые оказались уроженцами Чечни.

"Данные граждане хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства в арендуемом гараже", - отметил собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено угольное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама