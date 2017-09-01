Показания главы "Роснефти" Сечина в пятницу не будут оглашены в Замоскворецком суде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Показания главы "Роснефти" Игоря Сечина по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не будут оглашены в ходе заседания в Замоскворецком суде в пятницу, 1 сентября. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд заслушал показания свидетелей обвинения, в том числе директора департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрея Баранова и директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксаны Тарасенко. Глава "Роснефти" Сечин в суд вызван не был, письменные его показания также не оглашались.