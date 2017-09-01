Задержанный за подготовку терактов выходец из Центральной Азии признал вину в суде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Один из двух задержанных накануне выходцев из Центральной Азии, Муродбек Кодиров, который готовил теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября, признал вину. Об этом он заявил ТАСС в Мещанском суде Москвы перед заседанием, на котором решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Да, признаю вину. Прошу прощения, я был не прав, я сожалею", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Кодиров обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

О задержании Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение терактов в местах массового нахождения людей 1 сентября, и пресечении их преступной деятельности ФСБ России сообщила 31 августа. По данным ведомства, один из задержанных планировал нападение с холодным оружием, другой - Кодиров - намеревался устроить самоподрыв.