Райкин встревожен ситуацией вокруг Серебренникова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин встревожен ситуацией вокруг худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Об этом он заявил в пятницу на сборе труппы перед открытием нового сезона.

"Я уже выразил солидарность с Кириллом и со всей командой людей, которая сейчас находится под следствием, - сказал худрук. - Мне кажется, что эта вся мера пресечения, которая выбрана, неадекватная, очень показушная, и она преследует какие-то цели устрашения всего нашего культурного сообщества. Мне от этого чрезвычайно тревожно".

Райкин добавил, что сообщество уже не может не обращать внимания на ситуацию с "Гоголь-центром", с арестом Кирилла Серебренникова, которого уже давно знает. "Он преподавал со мной в Школе-студии МХАТ, я видел его дебютные спектакли, - пояснил Райкин. - Он - человек выдающегося дарования и мастерства, замечательный преподаватель. Человечески, профессионально, граждански лично меня это затрагивает, вызывает у меня высочайшее беспокойство".