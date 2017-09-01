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Райкин встревожен ситуацией вокруг Серебренникова

Происшествия
1 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Худрук "Сатирикона" отметил, что "мера пресечения, которая выбрана, неадекватная, очень показушная"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин встревожен ситуацией вокруг худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Об этом он заявил в пятницу на сборе труппы перед открытием нового сезона.

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"Я уже выразил солидарность с Кириллом и со всей командой людей, которая сейчас находится под следствием, - сказал худрук. - Мне кажется, что эта вся мера пресечения, которая выбрана, неадекватная, очень показушная, и она преследует какие-то цели устрашения всего нашего культурного сообщества. Мне от этого чрезвычайно тревожно".

Райкин добавил, что сообщество уже не может не обращать внимания на ситуацию с "Гоголь-центром", с арестом Кирилла Серебренникова, которого уже давно знает. "Он преподавал со мной в Школе-студии МХАТ, я видел его дебютные спектакли, - пояснил Райкин. - Он - человек выдающегося дарования и мастерства, замечательный преподаватель. Человечески, профессионально, граждански лично меня это затрагивает, вызывает у меня высочайшее беспокойство".

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