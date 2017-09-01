Суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта Кодирова

Британских зайцев спасут посадки травыСоциальная ответственность 1 сентября, 14:15
Жизнь после смерти: выходит новый альбом MotörheadКультура 1 сентября, 14:11
Хрюнов считает, что новый регламент вызовет небывалый подъем российского боксаСпорт 1 сентября, 14:08
В Стокгольме появился новый музей игрушекОбщество 1 сентября, 14:07
Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и СШАМеждународная панорама 1 сентября, 14:00
Издательство "Восточная литература" перед саммитом БРИКС представило в Пекине новые книгиКультура 1 сентября, 13:55
Задержанный за подготовку терактов выходец из Центральной Азии признал вину в судеПроисшествия 1 сентября, 13:38
Мещеряков: "Локомотив" приобрел качественных игроков, учитывая потраченные на них деньгиСпорт 1 сентября, 13:38
Шойгу: освоение Арктики сегодня - гарантия независимости России завтраОбщество 1 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября одного из двух выходцев из Центральной Азии, задержанных за подготовку терактов, Муродбека Кодирова, который готовил самоподрыв в местах массового нахождения людей 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Кодирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября", - огласила решение судья.