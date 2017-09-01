Суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта Кодирова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября одного из двух выходцев из Центральной Азии, задержанных за подготовку терактов, Муродбека Кодирова, который готовил самоподрыв в местах массового нахождения людей 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Кодирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября", - огласила решение судья.