Под Калининградом задержан подозреваемый в краже 70 тонн мандаринов

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Калининградской области находившегося в федеральном розыске подозреваемого в краже мандаринов на 6 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Разыскиваемый 44-летний житель Калининграда подозревается в хищении 70 тонн фруктов на общую сумму около 6 млн рублей в Новороссийске", - сообщила она.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В 2015 году он прибыл в Новороссийск на заработки и, устроившись водителем транспортной компании, похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов общим весом около 70 тонн. После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
"В настоящее время задержанный передан инициатору розыска в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.