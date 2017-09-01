Исполнитель роли Гэндальфа из "Властелина колец" поддержал Серебренникова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Британский актер Йен Маккеллен, игравший в фильме "Властелине колец", поддержал художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Об говорится в направленном в пятницу в "Гоголь-центр" письме актера, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мне кажется невероятным, что Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех "Гоголь- центра", - отметил сэр Йен Маккеллен. - Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту".

Актер уверен, что выражает "общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призвав всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом "Гоголь-центре".

Он добавил, что в прошлом году "с большой радостью" посетил Российскую Федерацию. "Из множества мест, которые я посетил благодаря Британскому посольству, Британскому совету и Российскому правительству, меня больше всех впечатлил московский театр "Гоголь-центр", - пояснил актер. - Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра". По его словам, "чувствовалось, что репутация "Гоголь-центра" служит престижу тех, кто его основал и поддерживает".