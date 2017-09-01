Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполнитель роли Гэндальфа из "Властелина колец" поддержал Серебренникова

Происшествия
1 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Йен Маккеллен уверен, что выражает "общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Британский актер Йен Маккеллен, игравший в фильме "Властелине колец", поддержал художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Об говорится в направленном в пятницу в "Гоголь-центр" письме актера, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"Мне кажется невероятным, что Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех "Гоголь- центра", - отметил сэр Йен Маккеллен. - Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту".

Актер уверен, что выражает "общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призвав всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом "Гоголь-центре".

Он добавил, что в прошлом году "с большой радостью" посетил Российскую Федерацию. "Из множества мест, которые я посетил благодаря Британскому посольству, Британскому совету и Российскому правительству, меня больше всех впечатлил московский театр "Гоголь-центр", - пояснил актер. - Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра". По его словам, "чувствовалось, что репутация "Гоголь-центра" служит престижу тех, кто его основал и поддерживает".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама