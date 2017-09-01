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Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги

Происшествия
1 сентября, 15:50 UTC+3 ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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ТАСС, 1 сентября. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после похищения пятилетнего ребенка в центре Калуги вечером в четверг. Неизвестные примерно в 17:00 выхватили мальчика из рук матери возле детского сада, после чего посадили в автомобиль и увезли, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что, по словам адвоката, представляющего интересы отца ребенка, мальчика забрал его клиент. Юрист также представил документы, подтверждающие родство, и решение суда, который определил, что ребенок должен жить с отцом. "Тем не менее, у следствия имеются данные о том, что к похищению могут быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы устанавливают местонахождения ребенка и автомобиля, на котором его увезли.

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