Суд арестовал на месяц предпринимателя за призывы к экстремизму

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест на 1 месяц предпринимателя Николая Зубкова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Зубкова меру пресечения в виде заключения под стражей до 30 сентября", - огласила судья.

Зубков обвиняется по ч. 2 ст 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Как стало известно в пятницу в суде, ранее в отношении Зубкова была избрана подписка о невыезде, которую он нарушил, в связи с чем был объявлен в розыск. "Намеревался выехать в США на постоянное место жительство в Вашингтон, где попросил политическое убежище", - говорится в материалах дела. Уголовное дело в отношении Зубкова было возбуждено 18 августа 2016 года, срок по делу установлен до 30 сентября.

В ходе заседания следствие настаивало на избрании ареста в связи с тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. "При обыске в его квартире не были обнаружены ни загранпаспорт, ни российский паспорт. При задержании он сломал свой мобильный телефон "Нокиа", - отметил следователь.

В свою очередь защита обвиняемого попросила избрать Зубкову домашний арест по месту регистрации в Москве. Сам Зубков просил его не арестовывать. "Меня задержали за один квартал до моего жилища, никуда я не собирался скрываться", - подчеркнул Зубков.

По данным из открытых источников, Зубков занимал должность в так называемом Фонде содействия ФСБ и МВД "Альфа", а также был руководителем "Объединенной промышленной компании Зубкова". Кроме того, он шел на президентские выборы как самовыдвиженец в 2008 и в 2012 годах, однако его кандидатура была снята решением Центризбиркома.