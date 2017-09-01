Суд арестовал на месяц предпринимателя за призывы к экстремизму

Итальянец Трентин выиграл 13-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 1 сентября, 18:54
Джеки Чан снимет фильм о гонке "24 часа Ле-Мана"Спорт 1 сентября, 18:52
Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училищаСпорт 1 сентября, 18:43
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в августеСпорт 1 сентября, 18:40
Спасатели вывезли 114 туристов из зоны схода селя в ПриэльбрусьеПроисшествия 1 сентября, 18:36
От аграриев до робототехников: систему школьной профориентации ждет "перезагрузка"Общество 1 сентября, 18:11
Симонян: футбол наказывает игроков "Спартака" за их равнодушное отношениеСпорт 1 сентября, 18:05
Головков: тренеры "Витязя" довольны легионерами команды в чемпионате КХЛСпорт 1 сентября, 18:03
Дипломатическое противостояние между РФ и США. ДосьеБиографии и справки 1 сентября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест на 1 месяц предпринимателя Николая Зубкова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Зубкова меру пресечения в виде заключения под стражей до 30 сентября", - огласила судья.
Зубков обвиняется по ч. 2 ст 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Как стало известно в пятницу в суде, ранее в отношении Зубкова была избрана подписка о невыезде, которую он нарушил, в связи с чем был объявлен в розыск. "Намеревался выехать в США на постоянное место жительство в Вашингтон, где попросил политическое убежище", - говорится в материалах дела. Уголовное дело в отношении Зубкова было возбуждено 18 августа 2016 года, срок по делу установлен до 30 сентября.
В ходе заседания следствие настаивало на избрании ареста в связи с тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. "При обыске в его квартире не были обнаружены ни загранпаспорт, ни российский паспорт. При задержании он сломал свой мобильный телефон "Нокиа", - отметил следователь.
В свою очередь защита обвиняемого попросила избрать Зубкову домашний арест по месту регистрации в Москве. Сам Зубков просил его не арестовывать. "Меня задержали за один квартал до моего жилища, никуда я не собирался скрываться", - подчеркнул Зубков.
По данным из открытых источников, Зубков занимал должность в так называемом Фонде содействия ФСБ и МВД "Альфа", а также был руководителем "Объединенной промышленной компании Зубкова". Кроме того, он шел на президентские выборы как самовыдвиженец в 2008 и в 2012 годах, однако его кандидатура была снята решением Центризбиркома.