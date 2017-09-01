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Суд продлил до 8 декабря срок содержания в СИЗО фигуранта дела полковника Захарченко

Происшествия
1 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Виктор Клуженков работает водителем семьи полковника ФСБ Дмитрия Сенина, объявленного в розыск по тому же уголовному делу

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко продлил до 8 декабря срок ареста Виктору Клуженкову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство следователя о продлении Клуженкову меры пресечения удовлетворить", - огласила решение судья.

Он работает водителем семьи полковника ФСБ Дмитрия Сенина, объявленного в розыск по тому же уголовному делу. Клуженкову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. Из оглашенных ранее в суде материалов следует, что он оказывал Сенину содействие в сокрытии доказательств по делу и помог ему скрыться. Вину Клуженков не признает.

Как рассказал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Клуженков передал деньги генерал-майору полиции Алексею Лаушкину, который в свою очередь передал их полковнику Захарченко.

Лаушкин, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Московской области, был допрошен в рамках уголовного дела (по данным источника ТАСС, в настоящее время он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск). Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

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