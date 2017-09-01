СМИ: полиция эвакуировала пассажиров вокзала Тулузы из-за угрозы взрыва

Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на ЭльбрусеПроисшествия 1 сентября, 20:13
Бразильская дзюдоистка Агияр стала двукратной чемпионкой мира в весе до 78 кгСпорт 1 сентября, 19:58
УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair playСпорт 1 сентября, 19:56
Бывший велогонщик Армстронг попросил перенести слушания по его делу на весну 2018 годаСпорт 1 сентября, 19:41
Россия предложит инвесторам новые льготы на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 1 сентября, 19:33
Тренер: российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в БудапештеСпорт 1 сентября, 19:23
В Париже простились с актрисой Мирей ДаркКультура 1 сентября, 19:22
Гимназия инновационного центра "Сколково" провела первый набор среди всех желающихОбщество 1 сентября, 19:03
В Германии открыли самый мощный рентгеновский лазер на свободных электронахНаука 1 сентября, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция города Тулуза (юг Франции) срочно провела в пятницу эвакуацию всех пассажиров и работников главного железнодорожного вокзала города. Это было сделано после обнаружения в одном из залов подозрительного свертка, который может оказаться взрывным устройством, сообщил местный филиал радиостанции France Bleu.
Оставленный кем-то багаж был замечен у одного из кафе, находящихся в здании вокзала. Теперь в этом месте создана зона безопасности, работают саперы.
Все поезда, которые должны были прибыть на центральный вокзал Тулузы, перенаправлены на другие станции. Вокзал находится в центральной части города, поблизости от него расположены жилые дома, несколько крупных автомобильных дорог.