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СМИ: полиция эвакуировала пассажиров вокзала Тулузы из-за угрозы взрыва

Происшествия
1 сентября, 19:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, сентября. /ТАСС

Подозрительный сверток заметили у одного из кафе в здании вокзала

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ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция города Тулуза (юг Франции) срочно провела в пятницу эвакуацию всех пассажиров и работников главного железнодорожного вокзала города. Это было сделано после обнаружения в одном из залов подозрительного свертка, который может оказаться взрывным устройством, сообщил местный филиал радиостанции France Bleu.

Оставленный кем-то багаж был замечен у одного из кафе, находящихся в здании вокзала. Теперь в этом месте создана зона безопасности, работают саперы.

Все поезда, которые должны были прибыть на центральный вокзал Тулузы, перенаправлены на другие станции. Вокзал находится в центральной части города, поблизости от него расположены жилые дома, несколько крупных автомобильных дорог.

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