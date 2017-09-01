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Полиция задержала двух преступников, сбежавших из психбольницы в Ленобласти

Происшествия
1 сентября, 20:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Ранее сбежавшие были осуждены за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух преступников, которые находились на принудительном лечении в психиатрической больнице в Гатчинском районе Ленинградской области и совершили побег. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двух граждан, самовольно покинувших психиатрическую больницу в Гатчинском районе. Сегодня около 18:00 мск полицейские в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве задержали беглецов", - сообщает ГУ МВД.

Ночью в полицию поступило сообщение, что двое пациентов самовольно покинули помещение лечебного учреждения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, побег был совершен из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчине. Бежали мужчина 1984 года рождения, ранее осужденный за убийство, а также 1990 года рождения, который был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Оба были направлены на принудительное лечение по приговору суда.

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