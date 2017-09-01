Полиция задержала двух преступников, сбежавших из психбольницы в Ленобласти

Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на ЭльбрусеПроисшествия 1 сентября, 20:13
Бразильская дзюдоистка Агияр стала двукратной чемпионкой мира в весе до 78 кгСпорт 1 сентября, 19:58
УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair playСпорт 1 сентября, 19:56
Бывший велогонщик Армстронг попросил перенести слушания по его делу на весну 2018 годаСпорт 1 сентября, 19:41
Россия предложит инвесторам новые льготы на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 1 сентября, 19:33
Тренер: российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в БудапештеСпорт 1 сентября, 19:23
В Париже простились с актрисой Мирей ДаркКультура 1 сентября, 19:22
Гимназия инновационного центра "Сколково" провела первый набор среди всех желающихОбщество 1 сентября, 19:03
В Германии открыли самый мощный рентгеновский лазер на свободных электронахНаука 1 сентября, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух преступников, которые находились на принудительном лечении в психиатрической больнице в Гатчинском районе Ленинградской области и совершили побег. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двух граждан, самовольно покинувших психиатрическую больницу в Гатчинском районе. Сегодня около 18:00 мск полицейские в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве задержали беглецов", - сообщает ГУ МВД.
Ночью в полицию поступило сообщение, что двое пациентов самовольно покинули помещение лечебного учреждения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, побег был совершен из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчине. Бежали мужчина 1984 года рождения, ранее осужденный за убийство, а также 1990 года рождения, который был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Оба были направлены на принудительное лечение по приговору суда.