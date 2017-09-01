Главу компании-подрядчика "Крестов-2" арестовали по делу о взятке в 350 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга в пятницу арестовал на два месяца главу компании-субподрядчика строительства СИЗО "Кресты-2" "Петроинвест" Руслана Хамхокова по делу о даче взяток в размере 350 млн рублей замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Хамхокова сроком на 2 месяца, до 30 октября. Адвокаты Хамхокова просили суд избрать их подзащитному домашний арест", - сообщила пресс-служба. Обвинение ему не предъявлено, свою вину он не признал.

Хамковов был задержан в четверг, по месту его жительства и работы прошли обыски. По версии следствия, в марте 2010 года Мойсеенко предложил Хамхокову за 10% от каждого перечисления средств компании в рамках выполнения госконтракта подписывать акты о выполнении работ.

С марта 2010 по август 2015 года Мойсеенко, который как замначальника УФСИН Санкт-Петербургу и Ленобласти курировал строительный блок управления, получил от предпринимателя не менее 350 млн рублей. Сам Мойсеенко находится под арестом по делу об убийстве офицера УФСИН.

Другие дела по СИЗО "Кресты-2"

Ранее суд арестовал Игоря Захарова - третьего подозреваемого по делу о покушении на начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН и, в частности, изолятора "Кресты-2" Николая Чернова. По версии следствия, Мойсеенко с целью убийства своего подчиненного Чернова из-за служебного конфликта предложил убить его своему знакомому Сабиру Садыкову. Садыков, в свою очередь, обратился к Захарову, который передал ему пистолет Макарова.

Покушение произошло 2 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. Садыков во время личной встречи не менее семи раз выстрелил в сотрудника ФСИН. Потерпевший скончался от ранений 7 марта 2017 года.

Весной 2017 года в Петербурге по делам о мошенничестве и растрате был задержан бывший гендиректор ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком на строительстве в Колпине нового СИЗО) Виктор Кудрин. По данным следствия, с 2007 года по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с ОАО "ГСК" госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО, в этот период заказчик перечислил компании более 12,27 млрд рублей. По версии СК, Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 млн рублей.