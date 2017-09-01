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В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным

Происшествия
1 сентября, 21:52 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" скончался на 41-м году жизни

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представители АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) подтвердили гибель генерального директора организации Олега Горчева и выразили соболезнования его родным.

"1 сентября 2017 года в Москве, на 41-м году жизни, скоропостижно скончался генеральный директор, член Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Олег Сергеевич Горчев", - говорится в сообщении КСК.

Коллектив "Курортов Северного Кавказа" назвал уход главы компании Олега Горчева невосполнимой потерей. О месте и времени проведения церемонии прощания будет объявлено позже, сообщили пресс-службе.

"В памяти коллег Олег Сергеевич Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом - развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край. Коллектив АО "КСК" выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Его уход - невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас", - подчеркнули в КСК.

"Начав свою трудовую деятельность еще в годы обучения в Государственном университете "Высшая школа экономики", позднее Олег Сергеевич Горчев работал в компаниях "IBS", "Сиско Системс", "Микротест-Тел", "Алтайэнерго", "НЭСК" и "НЭСК-электросети", связав свою профессиональную деятельность с эффективным управлением финансами. Последние шесть лет он посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера, сначала в должности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, а с декабря 2014 года - на посту Генерального директора компании", - говорится в сообщении.

"Я безумно люблю свою работу, потому что могу взять за руку своих детей и показать им, что я сделал <… > Я благодарен судьбе, что могу в новогодние праздники поехать с семьей на курорт "Архыз" покататься на лыжах, в том числе с сыном, которому всего 3,5 года. И я понимаю, что создаю новую историю. Для меня очень просто говорить о том, что моя жизнь сопряжена с массой прекрасных вещей", - приводятся в нем слова из последнего интервью Горчева.

Биография Горчева

Горчев родился в Киеве в 1976 году. Окончил государственный университет "Высшая школа экономики" по специальности "экономист". В 2003-2004 годах - заместитель директора службы продаж ООО "Микротест-Тел", в 2004-2005 годах - заместитель финансового директора ОАО "Алтайэнерго". С 2005 до 2011 года работал начальником контрольно-ревизионного управления, советником генерального директора, позднее - коммерческим директором в аппарате управления ОАО "НЭСК".

С 2011 года - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года - генеральный директор Открытого акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", акционерного общества "Курорты Северного Кавказа".

"Курорты Северного Кавказа" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо- Кавказском федеральном округе. Под управлением организации сегодня находятся горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус" и создающийся в Чечне горнолыжный курорт "Ведучи".

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