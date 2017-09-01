Два горняка заблокированы под землей после аварии на шахте "Горизонт" в ДНР

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ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ведут поиск двух горняков, которые оказались заблокированы после прорыва воды в шахте "Горизонт" в Макеевке. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
"В наклонном стволе произошел прорыв воды и затопление. Три горнорабочих, находящихся в верхней части наклонного ствола, вышли самостоятельно, судьба двух горняков пока неизвестна", - сказано в сообщении.
На месте аварии развернуты поисково-спасательные работы, идет откачка воды. По данным МЧС, привлечены третий военизированный горноспасательный отряд МЧС ДНР, оперативная служба Центра управления в кризисных ситуациях, а также девять единиц техники и 41 человек личного состава.