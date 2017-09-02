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Пожарные из-за дыма от камина выезжали к генконсульству РФ в Сан-Франциско

Происшествия
2 сентября, 0:19 дата обновления: 2 сентября, 0:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

Официальный представитель службы противопожарной охраны города заявила, что пожарных не пустили внутрь здания

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Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

© Eugene Zelenko/wikipedia.org

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. В США пожарный расчет был вызван в пятницу

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к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. Выяснилось, что дым шел из трубы камина, сообщило информационное агентство AP.

Оно ссылается на официального представителя службы противопожарной охраны Сан-Франциско Минди Таламадж. По ее словам, пожарных не пустили внутрь генконсульства РФ.

Люди, выходившие из здания, сообщили AP, что внутри, видимо, топили камин.

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"Они что-то сжигали в камине", - утверждала Таламадж.

Она выразила сомнение в необходимости отапливать помещение при температуре воздуха в городе 38 градусов.

Звонки ТАСС в диппредставительство за разъяснением остались без ответа. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку ситуации в своем аккаунте в Facebook.

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