Пожарные из-за дыма от камина выезжали к генконсульству РФ в Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. В США пожарный расчет был вызван в пятницу

к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. Выяснилось, что дым шел из трубы камина, сообщило информационное агентство AP.

Оно ссылается на официального представителя службы противопожарной охраны Сан-Франциско Минди Таламадж. По ее словам, пожарных не пустили внутрь генконсульства РФ.

Люди, выходившие из здания, сообщили AP, что внутри, видимо, топили камин.

"Они что-то сжигали в камине", - утверждала Таламадж.

Она выразила сомнение в необходимости отапливать помещение при температуре воздуха в городе 38 градусов.

Звонки ТАСС в диппредставительство за разъяснением остались без ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку ситуации в своем аккаунте в Facebook.