Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый пожар вспыхнул на химическом предприятии вблизи Хьюстона

Происшествия
2 сентября, 3:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

Взрыв контейнеров с органическими пероксидами произошел после отключения электроснабжения из-за шторма "Харви"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в пятницу на крупном химическом предприятии в Кросби, расположенном в 40 км северо-восточнее города Хьюстон (штат Техас). Как сообщило информационное агентство AP, причиной возгорания стал новый взрыв контейнеров с органическими пероксидами.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

Предприятие принадлежит компании Arkema, которая сообщала в минувший четверг об аналогичной аварии. Первопричиной стало отключение электроснабжения, происшедшее из-за тропического циклона "Харви". На предприятии прекратили работать холодильные установки, помогающие поддерживать постоянную температуру в контейнерах с легковоспламеняющимися веществами, включая пероксиды.

С минувшего четверга на расстоянии 2,4 км вокруг предприятия установлена зона безопасности. Внутрь пускают только сотрудников компании и представителей профильных ведомств штата Техас. Пострадавших нет. Население эвакуировано из поселков, расположенных в непосредственной близости от места ЧП.

По словам аналитика компании Vertical Research Partners Кевина Маккарти, шторм "Харви" "породил беспрецедентный хаос в поставках для американской химической промышленности". На побережье Мексиканского залива были закрыты крупнейшие предприятия нефтехимии - завод LyondellBasell Industries NV в Корпус-Кристи, предприятие ExxonMobil) в Байтаун в районе Хьюстона, Chevron Phillips Chemical Co в Порт-Артуре у границы штатов Техас и Луизиана, а также ряд других.

Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, а затем циклона. Это стихийное бедствие сопровождалось ливневыми дождями и наводнениями. По данным телекомпании CNN, в результате удара стихии погибли 47 человек.

Смотрите также

Число людей в США, покинувших свои дома из-за шторма "Харви", превысило миллион

Число жертв циклона "Харви" на юге США возросло до 47 человек

Минэнерго США продаст 500 тыс. баррелей нефти из-за шторма "Харви"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов
4
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
7
Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама