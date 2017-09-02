Новый пожар вспыхнул на химическом предприятии вблизи Хьюстона

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в пятницу на крупном химическом предприятии в Кросби, расположенном в 40 км северо-восточнее города Хьюстон (штат Техас). Как сообщило информационное агентство AP, причиной возгорания стал новый взрыв контейнеров с органическими пероксидами.

Предприятие принадлежит компании Arkema, которая сообщала в минувший четверг об аналогичной аварии. Первопричиной стало отключение электроснабжения, происшедшее из-за тропического циклона "Харви". На предприятии прекратили работать холодильные установки, помогающие поддерживать постоянную температуру в контейнерах с легковоспламеняющимися веществами, включая пероксиды.

С минувшего четверга на расстоянии 2,4 км вокруг предприятия установлена зона безопасности. Внутрь пускают только сотрудников компании и представителей профильных ведомств штата Техас. Пострадавших нет. Население эвакуировано из поселков, расположенных в непосредственной близости от места ЧП.

По словам аналитика компании Vertical Research Partners Кевина Маккарти, шторм "Харви" "породил беспрецедентный хаос в поставках для американской химической промышленности". На побережье Мексиканского залива были закрыты крупнейшие предприятия нефтехимии - завод LyondellBasell Industries NV в Корпус-Кристи, предприятие ExxonMobil) в Байтаун в районе Хьюстона, Chevron Phillips Chemical Co в Порт-Артуре у границы штатов Техас и Луизиана, а также ряд других.

Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, а затем циклона. Это стихийное бедствие сопровождалось ливневыми дождями и наводнениями. По данным телекомпании CNN, в результате удара стихии погибли 47 человек.