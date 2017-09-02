Воспитанники Иркутского кадетского корпуса госпитализированы с пищевым отравлением

ВКС РФ за двое суток уничтожили девять единиц бронетехники ИГ под Дейр-эз-ЗоромАрмия и ОПК 2 сентября, 8:08
Ракетчики ЮВО производят контрольные пуски "Искандеров" на полигоне АшулукАрмия и ОПК 2 сентября, 7:36
Более 100 тыс. американцев потребовали объявить Сороса террористомМеждународная панорама 2 сентября, 7:10
Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в ЧМ-2018Спорт 2 сентября, 7:08
Мария Шарапова вышла в 1/8 финала US OpenСпорт 2 сентября, 6:46
Honda заплатит $605 млн по искам о подушках безопасности от TakataЭкономика и бизнес 2 сентября, 6:42
Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронилЭкономика и бизнес 2 сентября, 6:35
В Москве и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла и местами дождьМосква 2 сентября, 6:12
Трамп попросил Конгресс выделить $7,85 млрд на ликвидацию последствий "Харви"Происшествия 2 сентября, 5:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Массовое пищевое отравление произошло среди воспитанников Иркутского кадетского корпуса, сообщили в субботу ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.
"Есть факт отравления детей, на месте работают три бригады скорой помощи", - сказала представитель пресс-службы ведомства.
Данными о количестве пострадавших детей, а также о том, есть ли среди них госпитализированные, в пресс-службе не располагают.
Между тем, источник в экстренных службах региона привел ТАСС данные о 15 госпитализированных из кадетского корпуса с острым кишечным отравлением. "15 детей были госпитализированы в течение ночи, на месте продолжают работать специалисты скорой помощи", - сказал он.
Иркутский кадетский корпус - областное образовательное учреждение, школа-интернат с круглосуточным пребыванием детей.