Роспотребнадзор проверяет данные об отравлении воспитанников Иркутского кадетского корпуса

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ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку информации о 20 случаях заболевания гастроэнтеритом в областном кадетском корпусе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация о 20 случаях гастроэнтерита среди воспитанников Иркутского кадетского корпуса в возрасте 12-14 лет. У заболевших отмечалась повышенная температура, тошнота, рвота. В настоящее время 12 детей госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Остальные заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Состояние у детей - легкой и средней тяжести.
"По данному факту специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сказали в ведомстве.
Представитель Иркутского кадетского корпуса от комментариев отказалась.