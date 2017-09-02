Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: один человек погиб при сходе селя в Приэльбрусье

Происшествия
2 сентября, 9:38 UTC+3 НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

По словам источника в экстренных службах республики, по описаниям, это охранник аллергоцентра

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при сходе мощного селевого потока в пятницу в Приэльбрусье, его тело уже обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Смотрите также

Спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селя в Приэльбрусье

Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на Эльбрусе

Резерв спасательных сил создадут для усиления группировки на месте схода селя в КБР

"Обнаружено тело одного из попавших под селевой поток человека в районе Приэльбрусья. По описаниям, это охранник аллергоцентра", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что пропали три человека, среди которых глава администрации селения Эльбрус Муса Джаппуев.

На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Без газоснабжения остаются пять населенных пунктов и курорт Эльбрус. В районе ЧП остаются более 382 туристов, среди которых 22 ребенка, на горных маршрутах находятся 66 иностранных граждан, сообщили в ГУ МЧС по республике. 114 человек, в том числе около 50 иностранцев, эвакуированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня
4
Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания
5
Шарапова сообщила, что не очень хорошо видела мяч в начале матча с Кенин
6
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
7
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама