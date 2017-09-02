Источник: один человек погиб при сходе селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при сходе мощного селевого потока в пятницу в Приэльбрусье, его тело уже обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.
"Обнаружено тело одного из попавших под селевой поток человека в районе Приэльбрусья. По описаниям, это охранник аллергоцентра", - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что пропали три человека, среди которых глава администрации селения Эльбрус Муса Джаппуев.
На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Без газоснабжения остаются пять населенных пунктов и курорт Эльбрус. В районе ЧП остаются более 382 туристов, среди которых 22 ребенка, на горных маршрутах находятся 66 иностранных граждан, сообщили в ГУ МЧС по республике. 114 человек, в том числе около 50 иностранцев, эвакуированы.