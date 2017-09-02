Состояние госпитализированных в Иркутске кадетов стабильное

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Состояние 12 учащихся Иркутского кадетского корпуса, госпитализированных в субботу с гастроэнтеритом, стабильное. Об этом ТАСС сообщили в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.

"У них нормальное, стабильное состояние. Тяжелых нет", - сказали ТАСС в больнице.

Ранее областное Управление Роспотребнадзора сообщило о заболевании гастроэнтеритом 20 детей 12-14 лет из Иркутского кадетского корпуса. По данным ведомства, среди заболевших есть дети в состоянии средней тяжести.

Управление незамедлительно начало эпидемиологическое расследование. В детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.