Состояние госпитализированных в Иркутске кадетов стабильное

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ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Состояние 12 учащихся Иркутского кадетского корпуса, госпитализированных в субботу с гастроэнтеритом, стабильное. Об этом ТАСС сообщили в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
"У них нормальное, стабильное состояние. Тяжелых нет", - сказали ТАСС в больнице.
Ранее областное Управление Роспотребнадзора сообщило о заболевании гастроэнтеритом 20 детей 12-14 лет из Иркутского кадетского корпуса. По данным ведомства, среди заболевших есть дети в состоянии средней тяжести.
Управление незамедлительно начало эпидемиологическое расследование. В детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.