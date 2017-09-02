Нарушенное смерчем водоснабжение в Сочи будет восстановлено в течение суток

Саммиты БРИКС. ДосьеБиографии и справки 2 сентября, 11:15
"Манчестер Сити" заявил бывшего футболиста "Уфы" Зинченко для участия в чемпионате АнглииСпорт 2 сентября, 11:12
Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕСпорт 2 сентября, 11:11
Указ Порошенко о биометрическом контроле для въезда в страну иностранцев вступил в силуМеждународная панорама 2 сентября, 11:05
Межгосударственное объединение БРИКС. ДосьеБиографии и справки 2 сентября, 10:56
Су-30СМ около 120 раз сопровождали разведывательные полеты у южных границ РФ в этом годуАрмия и ОПК 2 сентября, 10:20
Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмыСпорт 2 сентября, 10:20
МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в ПриэльбрусьеПроисшествия 2 сентября, 10:08
Правительство Китая окажет банку БРИКС всю необходимую поддержкуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение в Сочи нормализуется, предположительно, в течение ближайших суток, сообщили ТАСС в справочной сочинского водоканала.
"Точной информации нет. Идет наполнение системы, как она наполнится [тогда будет восстановлено водоснабжение]. Ориентировочно - к вечеру либо ночью", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что вода в водоемах Сочи несколько дней была слишком грязной и непригодной для использования после прошедшего в районе города смерча. Из-за этого к ночи субботы возник дефицит воды в резервуарах, и часть районов города, находящихся на возвышении, осталась без воды.