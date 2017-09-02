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Нарушенное смерчем водоснабжение в Сочи будет восстановлено в течение суток

Происшествия
2 сентября, 10:46 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, сентября. /ТАСС

Водоканал заявил, что водоснабжение будет восстановлено ориентировочно к ночи

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КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение в Сочи нормализуется, предположительно, в течение ближайших суток, сообщили ТАСС в справочной сочинского водоканала.

"Точной информации нет. Идет наполнение системы, как она наполнится [тогда будет восстановлено водоснабжение]. Ориентировочно - к вечеру либо ночью", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что вода в водоемах Сочи несколько дней была слишком грязной и непригодной для использования после прошедшего в районе города смерча. Из-за этого к ночи субботы возник дефицит воды в резервуарах, и часть районов города, находящихся на возвышении, осталась без воды.

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