Нарушенное смерчем водоснабжение в Сочи будет восстановлено в течение суток

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение в Сочи нормализуется, предположительно, в течение ближайших суток, сообщили ТАСС в справочной сочинского водоканала.

"Точной информации нет. Идет наполнение системы, как она наполнится [тогда будет восстановлено водоснабжение]. Ориентировочно - к вечеру либо ночью", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что вода в водоемах Сочи несколько дней была слишком грязной и непригодной для использования после прошедшего в районе города смерча. Из-за этого к ночи субботы возник дефицит воды в резервуарах, и часть районов города, находящихся на возвышении, осталась без воды.