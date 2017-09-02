Спасатели проверяют сообщение о бомбе в здании парламента Армении

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ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Дворец парламента Армении заблокирован с утра субботы в связи с сообщением о заложенной бомбе. Об этом сообщили в МЧС республики.
"В 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о том, что в здании Национального собрания Армении на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване заложена бомба, - отметили в МЧС. - На место были направлены боевой расчет пожарных и отряд спасателей особого назначения". Они приступили к поиску взрывчатки.
Дворец парламента - бывший комплекс зданий ЦК Компартии Армении, в котором, после национализации имущества КПСС, с 1991 года заседает законодательный орган страны. Комплекс включает три здания, соединенные между собой и окруженные большим парком.
В пятницу в связи с сигналом о заложенной бомбе были эвакуированы сотрудники министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. После проверки оказалось, что сигнал ложный. Здание минтранса расположено на главной в Ереване площади Республики, через улицу от Дома правительства.