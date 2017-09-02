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Спасатели проверяют сообщение о бомбе в здании парламента Армении

Происшествия
2 сентября, 11:24 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, сентября. /ТАСС

Сообщение о заложенной бомбе поступило около 06:00 (мск), сообщили в МЧС республики

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ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Дворец парламента Армении заблокирован с утра субботы в связи с сообщением о заложенной бомбе. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о том, что в здании Национального собрания Армении на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване заложена бомба, - отметили в МЧС. - На место были направлены боевой расчет пожарных и отряд спасателей особого назначения". Они приступили к поиску взрывчатки.

Дворец парламента - бывший комплекс зданий ЦК Компартии Армении, в котором, после национализации имущества КПСС, с 1991 года заседает законодательный орган страны. Комплекс включает три здания, соединенные между собой и окруженные большим парком.

В пятницу в связи с сигналом о заложенной бомбе были эвакуированы сотрудники министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. После проверки оказалось, что сигнал ложный. Здание минтранса расположено на главной в Ереване площади Республики, через улицу от Дома правительства.

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