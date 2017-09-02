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Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2

Происшествия
2 сентября, 12:44 дата обновления: 2 сентября, 13:03 UTC+3

Погибли два человека, находившихся на борту самолета

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YouTube.com/Иван Осокин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли", - сказал источник.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.

"Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.

При ударе о землю самолет загорелся. 

На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.

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