Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2

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Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2Происшествия 2 сентября, 12:44
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли", - сказал источник.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.
"Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.
При ударе о землю самолет загорелся.
На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.