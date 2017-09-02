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Избирательный штаб "Единой России" сгорел в городе Назарово Красноярского края

Происшествия
2 сентября, 13:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, сентября. /ТАСС

По мнению представителей штаба, причиной пожара стал поджог

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КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб партии "Единая Россия" в городе Назарово Красноярского края сгорел в результате пожара, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"У нас была информация о пожаре в штабе. Никто не пострадал", - сказал источник.

Как сообщается на сайте "Единой России", пожар в помещении, арендованном городским отделением партии для выборов в горсовет, произошел 2 сентября около 4:00 утра по местному времени (00:00 мск). Представители штаба предполагают, что пожар возник из-за поджога - по их словам, "неустановленные лица разбили окна помещения камнем и закинули туда принесенные с собой покрышки, облитые горючей смесью".

Арендодатель сгоревшего помещения обратился с заявлением в правоохранительные органы. Представители штаба также заявили о материальном ущербе.

Выборы городского совета пройдут в Назарове 10 сентября, в единый день голосования.

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Единый день голосования - 2017
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