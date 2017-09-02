Очевидец: пилот разбившегося в Балашихе Ан-2 увел самолет от зрителей в последний момент

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пилот разбившегося в Балашихе Ан-2 увел самолет от зрителей в самый последний момент. Об этом сообщает очевидец.

"Летчик успел отвернуть в последний момент, когда выходил из сложного пике. Никто не пострадал", - говорится в сообщении в социальной сети Instagram, размещенном одним из очевидцев трагедии.

Авиашоу проводилось в субботу на аэродроме Черное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2. В рамках проведения авиационного праздника были запланированы показательные полеты авиационной техники. Кроме того, на аэродроме расположена наземная экспозиция.

В результате происшествия, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, погибли два человека, по предварительной информации - оба они пилоты.