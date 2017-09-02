Дело о нападении на журналиста Первого канала в Екатеринбурге передано в СК

ТАСС, 2 сентября. Уголовное дело, которое в конце августа возбудила полиция после избиения в Екатеринбурге корреспондента Первого канала Алексея Иванова, передано Следственному управлению СК РФ по Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области принято к производству уголовное дело о причинении телесных повреждений корреспонденту Первого канала Алексею Иванову", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция в конце августа возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга был инициирован вопрос о передаче дела Следственному управлению СК РФ по Свердловской области.

Передачу дела пресс-служба объясняет тем, что "исходя из конкретных обстоятельств инцидента, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом". Такие преступления относятся по подследственности к СК.