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Дело о нападении на журналиста Первого канала в Екатеринбурге передано в СК

Происшествия
2 сентября, 14:21 UTC+3 ТАСС

В пресс-службе СК РФ объяснили передачу дела тем, что "исходя из конкретных обстоятельств инцидента, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ"

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ТАСС, 2 сентября. Уголовное дело, которое в конце августа возбудила полиция после избиения в Екатеринбурге корреспондента Первого канала Алексея Иванова, передано Следственному управлению СК РФ по Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

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"Следственными органами СК РФ по Свердловской области принято к производству уголовное дело о причинении телесных повреждений корреспонденту Первого канала Алексею Иванову", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция в конце августа возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга был инициирован вопрос о передаче дела Следственному управлению СК РФ по Свердловской области.

Передачу дела пресс-служба объясняет тем, что "исходя из конкретных обстоятельств инцидента, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом". Такие преступления относятся по подследственности к СК.

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