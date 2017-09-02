Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБР

Спортивный директор "Барселоны" сообщил, что "Ливерпуль" запросил за Коутиньо €200 млнСпорт 2 сентября, 14:28
Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБРПроисшествия 2 сентября, 14:15
Путин поддержал идею создания новых мемориалов в память о погибших в войне 1941-1945 годовОбщество 2 сентября, 14:13
Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"Политика 2 сентября, 13:52
Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упалПроисшествия 2 сентября, 13:35
Нетребко отменила первое в новом сезоне выступление в Венской опере из-за простудыКультура 2 сентября, 13:31
Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборыСпорт 2 сентября, 13:23
Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"Спорт 2 сентября, 13:20
Маслов: "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в нынешней финансовой ситуацииСпорт 2 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных из-за схода селевого потока сел в Кабардино-Балкарии.
"Необходимо создать запас воды, медикаментов и предметов первой необходимости. И поэтапно перебрасывайте их в горы", - поручил министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Он также потребовал в короткие сроки восстановить всю социальную инфраструктуру.
"Я попрошу во всех горных селах создать полную систему жизнеобеспечения людей, обеспечить устойчивую работу энергетики, связи, обеспечить местных жителей всем необходимым", - отметил глава МЧС.
Он также поставил задачу отправить специалистов для восстановления пеших переходов.
"Приоритет нашей работы - организация помощи людям - и тем, кто постоянно проживает и тем, кто приехал отдыхать", - подчеркнул Пучков.