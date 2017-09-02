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Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБР

Происшествия
2 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Глава МЧС также поручил в короткие сроки восстановить всю социальную инфраструктуру

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Глава МЧС РФ Владимир Пучков

Глава МЧС РФ Владимир Пучков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных из-за схода селевого потока сел в Кабардино-Балкарии.

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"Необходимо создать запас воды, медикаментов и предметов первой необходимости. И поэтапно перебрасывайте их в горы", - поручил министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он также потребовал в короткие сроки восстановить всю социальную инфраструктуру.

"Я попрошу во всех горных селах создать полную систему жизнеобеспечения людей, обеспечить устойчивую работу энергетики, связи, обеспечить местных жителей всем необходимым", - отметил глава МЧС.

Он также поставил задачу отправить специалистов для восстановления пеших переходов.

"Приоритет нашей работы - организация помощи людям - и тем, кто постоянно проживает и тем, кто приехал отдыхать", - подчеркнул Пучков.

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