Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБР

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных из-за схода селевого потока сел в Кабардино-Балкарии.

"Необходимо создать запас воды, медикаментов и предметов первой необходимости. И поэтапно перебрасывайте их в горы", - поручил министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он также потребовал в короткие сроки восстановить всю социальную инфраструктуру.

"Я попрошу во всех горных селах создать полную систему жизнеобеспечения людей, обеспечить устойчивую работу энергетики, связи, обеспечить местных жителей всем необходимым", - отметил глава МЧС.

Он также поставил задачу отправить специалистов для восстановления пеших переходов.

"Приоритет нашей работы - организация помощи людям - и тем, кто постоянно проживает и тем, кто приехал отдыхать", - подчеркнул Пучков.