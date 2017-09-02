Организатор: разбившийся в Балашихе Ан-2 был технически исправен

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Разбившийся на авиашоу в подмосковной Балашихе самолет Ан-2 был полностью технически исправен, им управляли опытные летчики. Об этом сообщил ТАСС в субботу один из организаторов мероприятия руководитель информационно-аналитического отдела "Общество друзей воздушного флота" Валерий Смирнов.
"Самолет был полностью технически исправен. Могу точно сказать, что за штурвалом находились очень опытные пилоты Ан-2, которые досконально знали машину и ее возможности", - сказал Смирнов.
Ан-2 разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа в рамках показательных выступлений на аэродроме Черное ДОСААФ. Авиашоу было приурочено к 70-летию Ан-2.