Разрушенную селем дорогу к Эльбрусу восстановят в ближайшие трое суток

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Дорожники планируют восстановить разрушенные селевым потоком участки трассы "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие двое-трое суток. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Дорожное полотно будет восстановлено в первичном варианте максимум в течение трех суток. Я думаю, что за двое суток справятся, но мы с запасом берем трое суток, работы идут достаточно интенсивно в этом направлении", - сказал он.

По словам Байсултанова, в районе, отрезанном после схода селя, есть все необходимое. Вертолеты продолжают вывозить людей из зоны ЧС.

"Но количество людей, которые хотят выехать, уже гораздо меньше, многие отказываются выезжать", - сказал он.

Байсултанов отметил, что в будущем необходимо будет провести укрепительные работы в этом районе.

"Нужно думать не только о восстановлении дорожного полотна и тех сетей, которые разрушены, нужно усиливать инфраструктуру, в том числе защитными и подпорными стенками, чтобы такое не повторялось. Министерство РФ по делам Северного Кавказа возьмет это на жесткий контроль", - сказал собеседник агентства.