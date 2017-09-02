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Четыре автобуса с детьми столкнулись в Ростове-на-Дону

Происшествия
2 сентября, 15:57 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, сентября. /ТАСС

В результате ДТП никто не пострадал

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Четыре автобуса, в салонах которых находились дети, столкнулись в Ростове-на- Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили в субботу в пресс- службе ГУ МВД России по Ростовской обрасти.

"На улице Малиновского в районе дома №23 произошло ДТП с участием автобусов. По предварительным данным, автобусы двигались друг за другом, замыкающий колонну автобус не соблюдал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущими автобусами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в ДТП столкнулись четыре автобуса, никто из находящихся в них детей не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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