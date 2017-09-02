Четыре автобуса с детьми столкнулись в Ростове-на-Дону

Мутко: "Краснодар" выбрал оборудование для использования видеоповторов в офлайн-режимеСпорт 2 сентября, 16:06
Мутко: практически все вопросы по выполнению требований для восстановления РУСАДА решеныСпорт 2 сентября, 15:59
Футболист сборной России Ильин не сыграет против "Динамо"Спорт 2 сентября, 15:56
Футболист Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба, если забьет за сборнуюСпорт 2 сентября, 15:56
Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменитсяСпорт 2 сентября, 15:50
Тарпищев: Шарапова имеет большой шанс на выход в 1/4 финала US Open, все зависит от нееСпорт 2 сентября, 15:40
Мутко: РФС имеет договоренности о товарищеских играх с испанцами, итальянцами, французамиСпорт 2 сентября, 15:39
"Енисей" обыграл "Ротор" и вышел на первое место в Футбольной национальной лигеСпорт 2 сентября, 15:27
Мутко: президент РФС должен быть освобожденным, но совмещение до ЧМ-2018 разумноСпорт 2 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Четыре автобуса, в салонах которых находились дети, столкнулись в Ростове-на- Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили в субботу в пресс- службе ГУ МВД России по Ростовской обрасти.
"На улице Малиновского в районе дома №23 произошло ДТП с участием автобусов. По предварительным данным, автобусы двигались друг за другом, замыкающий колонну автобус не соблюдал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущими автобусами", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в ДТП столкнулись четыре автобуса, никто из находящихся в них детей не пострадал.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.