Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентом

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Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентомПроисшествия 2 сентября, 16:12
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Погибший при крушении самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе Борис Тылевич был не членом экипажа, а фотокорреспондентом-любителем. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов.
"На борту разбившегося самолета находились пилот Дмитрий Евгеньевич Сухарев и фотокорреспондент-любитель Борис Маркович Тылевич", - сказал он.
Филимонов пояснил, что самолет неожиданно потерял высоту в ходе авиационного праздника, посвященного 70-летию создания самолета Ан-2, и врезался в землю. В мероприятии принимали участие различные экипажи авиации общего назначения.
"Данное воздушное судно не принадлежит ДОСААФ, а находившиеся на борту не были сотрудниками оборонной организации", - сказал Филимонов. По его словам, пилот Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком. "Он хорошо знал и чувствовал самолет Ан-2. Именно благодаря ему удалось увести воздушное судно в сторону от зрителей авиапраздника", - отметил руководитель пресс-службы.