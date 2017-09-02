Руководство ДОСААФ поможет в организации похорон погибших при крушении Ан-2 в Балашихе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство ДОСААФ России поможет родственникам погибших при крушении самолета Ан-2 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы организации Игорь Филимонов.

"Руководством ДОСААФ принято решение об оказании помощи родственникам погибших в организации похорон", - сказал он.

Собеседник добавил, что руководство организации и Московского авиаремонтного завода ДОСААФ, где произошла авиакатастрофа, будут оказывать содействие Межгосударственному авиационному комитету в расследовании причин происшествия.