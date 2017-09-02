В парламенте Армении бомбы не обнаружено

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ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Сигнал о бомбе в здании парламента Армении, поступивший в субботу утром, оказался ложным. Об этом сообщили в МЧС республики.
"В результате обследования в здании Национального собрания Армении взрывчатки не обнаружено, и в 13:30 (12:30 мск) поисковые работы прекращены", - отметили в ведомстве.
Дворец парламента Армении с раннего утра был заблокирован правоохранителями в связи с сообщением о заложенной в нем бомбе.
Дворец парламента - бывший комплекс зданий ЦК Компартии Армении, в котором, после национализации имущества КПСС, с 1991 года заседает законодательный орган страны. Комплекс включает три здания, соединенные между собой и окруженные большим парком.
В пятницу в связи с сигналом о заложенной бомбе были эвакуированы сотрудники министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. После проверки оказалось, что сигнал ложный. Здание минтранса расположено на главной в Ереване площади Республики, через улицу от Дома правительства.