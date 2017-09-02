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В парламенте Армении бомбы не обнаружено

Происшествия
2 сентября, 16:37 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, сентября. /ТАСС

Сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве поступило утром 2 сентября

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ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Сигнал о бомбе в здании парламента Армении, поступивший в субботу утром, оказался ложным. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В результате обследования в здании Национального собрания Армении взрывчатки не обнаружено, и в 13:30 (12:30 мск) поисковые работы прекращены", - отметили в ведомстве.

Дворец парламента Армении с раннего утра был заблокирован правоохранителями в связи с сообщением о заложенной в нем бомбе.

Дворец парламента - бывший комплекс зданий ЦК Компартии Армении, в котором, после национализации имущества КПСС, с 1991 года заседает законодательный орган страны. Комплекс включает три здания, соединенные между собой и окруженные большим парком.

В пятницу в связи с сигналом о заложенной бомбе были эвакуированы сотрудники министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. После проверки оказалось, что сигнал ложный. Здание минтранса расположено на главной в Ереване площади Республики, через улицу от Дома правительства.

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