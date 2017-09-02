При крушении параплана под Тулой погибли мужчина и ребенок

ТАСС, 2 сентября. Параплан упал неподалеку от деревни Щебачеево Ясногорского района Тульской области, погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.

"Неподалеку от деревни Щебачеево, около 15:30 потерпел крушение параплан с мотором. Погибли мужчина и девочка 13-15 лет. На месте происшествия работают спасатели", - сообщил Ярцев.

Он добавил, что на данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Прежде всего правоохранителям предстоит установить, кто являлся владельцем параплана и законны ли были полеты вблизи населенного пункта, где произошло крушение.