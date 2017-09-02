Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При крушении параплана под Тулой погибли мужчина и ребенок

Происшествия
2 сентября, 17:49 UTC+3 ТАСС

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 сентября. Параплан упал неподалеку от деревни Щебачеево Ясногорского района Тульской области, погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.

"Неподалеку от деревни Щебачеево, около 15:30 потерпел крушение параплан с мотором. Погибли мужчина и девочка 13-15 лет. На месте происшествия работают спасатели", - сообщил Ярцев.

Он добавил, что на данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Прежде всего правоохранителям предстоит установить, кто являлся владельцем параплана и законны ли были полеты вблизи населенного пункта, где произошло крушение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
2
Голландские ученые вычислили максимальную продолжительность человеческой жизни
3
Очевидец предоставил видео падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе
4
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
5
В Варшаве прошла акция против сноса в Польше памятников Красной армии
6
Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентом
7
МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама