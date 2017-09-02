Британская полиция задержала подозреваемого в стрельбе из арбалета на крикетном стадионе

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Британская полиция задержала подозреваемого в стрельбе из арбалета на лондонском стадионе Oval, предназначенном для игры в крикет. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Полицейские арестовали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке нанесения тяжких телесных повреждений. Позднее он был отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования. "Это был безрассудный поступок, совершенный с пренебрежением к требованиям безопасности и здоровью зрителей и игроков", - отметил в полиции.

Инцидент произошел 31 августа во время матча чемпионата Англии и Уэльса по крикету. После выстрела из арбалета игра была прекращена, а сотрудники полиции эвакуировали всех болельщиков со стадиона, который вмещает немногим более 25 тысяч зрителей. В результате стрельбы никто не пострадал.