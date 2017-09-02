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Трамп отправился во второй раз за неделю в пострадавшие от урагана "Харви" районы

Происшествия
2 сентября, 18:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

Президент США посетит несколько районов штатов Техас и Луизиана. В Техасе он уже побывал во вторник

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп отправился в субботу на юг США, чтобы во второй раз на этой неделе осмотреть пострадавшие от урагана "Харви" районы страны и ознакомиться с ходом восстановительных работ.

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Самолет, на борту которого находится глава американской администрации вместе с супругой Меланьей, вылетел с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд под Вашингтоном. Трамп посетит несколько районов штатов Техас и Луизиана. В Техасе он уже побывал во вторник.

Между тем, как сообщило Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА), в зону нынешнего стихийного бедствия стянуто к настоящему времени более 30 тыс. специалистов, занимающихся различными спасательными и восстановительными работами и представляющих целый ряд министерств и ведомств, включая Пентагон. К участию в ликвидации последствий урагана привлечено в том числе примерно 6,3 тыс. военнослужащих и более 11 тыс. бойцов Национальной гвардии США, которая находится в ведении губернаторов штатов. министерство обороны США перебросило в район катастрофы 73 вертолета и три военно-транспортных самолета C-130.

Согласно сведениям ФЕМА, в 248 убежищах в Техасе сейчас размещено около 42,4 тыс. человек, пострадавших от разгула стихии, а на шести аналогичных объектах в Луизиане - еще около полутора тысяч граждан. В зоне бедствия к настоящему времени спасено свыше 16,8 тыс. человек и 1,5 тыс. домашних животных. В Техасе спасатели раздали порядка 3,2 млн продовольственных пайков и 3,2 млн литров питьевой воды, а в Луизиане - 416 тыс. пайков и 414 тыс. литров воды.

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