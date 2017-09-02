LA Times: жителей некоторых районов Лос-Анджелеса эвакуируют из-за природных пожаров

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Жители не менее 200 домовладений эвакуированы из-за крупных природных пожаров, бушующих к северо-западу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщила в субботу газета The Los Angeles Times.
По информации издания, эвакуация проводится в некоторых районах этого второго крупнейшего города в США, а также в ряде пригородов. Огонь к настоящему моменту охватил уже не менее 12 кв. км. Как отмечается, из-за пожаров, продолжающихся уже несколько дней, частично закрыта одна из местных автотрасс.
Борьбу с пламенем ведут сотни пожарных. "Ввиду того, что пожары распространяются хаотично из-за сильных и порывистых ветров, мы не можем дать точный прогноз по всем регионам, которые потенциально могут находиться в зоне риска", - сообщил представитель пожарного управления.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в пятницу в регионах, затронутых стихией, режим чрезвычайной ситуации. По данным The Los Angeles Times, информации о пострадавших и об ущербе зданиям не поступало.