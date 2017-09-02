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Второй день после селя: ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме

Происшествия
2 сентября, 22:27 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

Сель сошел в ночь на пятницу, размыв 10 участков федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус

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© ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике/ТАСС

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно восстановить транспортное сообщение с населенными пунктами, которые были блокированы в результате схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Среди основных задач - восстановление газоснабжения поселков, отключенных после схода селя.

Сель сошел в ночь на пятницу, размыв 10 участков федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус. Это единственная дорога, ведущая в район курорта Эльбрус. Без газоснабжения остаются шесть населенных пунктов Эльбрусского района с населением около 7,7 тыс. человек. Спасатели продолжают поиск людей, пропавших во время прохождения селя - три машины упали в реку, двух человек удалось спасти, трое пропали. Утром в субботу было обнаружено тело одного из мужчин, двое других продолжают числиться пропавшими, в том числе, глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев. В месте схода селя в Эльбрусском и Баксанском районах введен режим ЧС.

Ситуация выше места прохождения селя

Президент России Владимир Путин в субботу обсудил с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым меры, которые принимают оперативные службы и местные власти для помощи людям. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "президент просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там".

"Хлебом и другим продовольствием мы обеспечены в полной мере. С продовольствием у нас никаких проблем нет. В магазинах тоже по нашей просьбе увеличивают запас продовольствия", - сообщил ТАСС глава поселения Верхний Баксан Асланбек Джаппуев.

В данный момент специалисты рассматривают альтернативные варианты доступа к поселкам на период восстановления дороги, в том числе, пешие тропы. "Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков совместно с работниками ведомства и администрацией Эльбрусского района исследуют территорию в целях организации пешеходного пути из изолированной местности", - сообщила в субботу пресс-служба министерства.

Эвакуация туристов

В субботу на вертолетах МЧС и Росгвардии из зоны схода селя в Приэльбрусье были вывезены 419 человек, среди которых - 77 детей и 19 иностранцев. Вертолеты совершили 25 рейсов, эвакуация продолжится в воскресенье. В общей сложности, по данным МЧС, из Приэльбрусья эвакуированы за два дня 525 человек.

Туристы, которых спускают вниз, пересаживаются на автомобильный транспорт в городе Тырныауз. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Заур Геккиев, побывавший на месте ЧС, в субботу людей перевозили 58 автобусов разной вместимости и 10 легковых такси, причем, легковые автомобили оказались не востребованными - хватило работы пассажирского транспорта.

"Завтра, в воскресенье, планируется, что для перевозки людей в аэропорты Нальчика, Минеральных Вод и Владикавказа задействуют 63 автобуса и машины. При этом ни одной копейки с людей не берут, глава республики дал распоряжение - во время действия режима ЧС деньги с людей за перевозку не брать", - пояснил Геккиев.

Восстановление дороги, газоснабжения и поиск пропавших

Одна из сложных задач - восстановление федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус. Дорожники в субботу перешли на круглосуточный режим работы, мачты освещения устанавливаются совместно с МЧС. Дорожникам удалось преодолеть половину первого участка размытой дороги, длина разрушенного дорожного полотна - около 300 метров.

"Дорожное полотно будет восстановлено в первичном варианте максимум в течение трех суток. Я думаю, что за двое суток справятся, но мы с запасом берем трое суток, работы идут достаточно интенсивно в этом направлении", - сообщил в субботу ТАСС первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов после оценки ситуации на месте происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, работы по восстановлению газоснабжения в шести населенных пунктах на темное время суток приостановлены. "Газоснабжение пока не удалось восстановить, работы, приостановленные с наступлением темноты, возобновят в воскресенье утром", - сказал источник.

Приостановлены ночью и поиски пропавших в зоне бедствия людей - в субботу в поисковых работах были задействованы 115 спасателей, обследовано более 85 км берега реки Баксан. Утром было обнаружено тело одного из пропавших - погибшим оказался местный житель 1984 года рождения, водитель одного из упавших в реку автомобилей.

Задачи и прогнозы

Как сообщалось, причиной схода селя мог стать прорыв высокогорного озера Башкара после обильных осадков. Специалисты считают, что повторных сходов селя ждать не стоит. По прогнозам метеорологов, ясная погода в Кабардино-Балкарии установится в начале рабочей недели.

"4 сентября и 5 сентября ожидаем без осадков, температура немного повысится - 23-28 градусов, в горах температура до 13-18 градусов. Ночи прохладные - от 13 до 18 градусов, в горных районах от 4 до 9 градусов тепла", - отметили в республиканском Гидрометцентре, добавив, что дожди и грозы в горных районах КБР вероятны в субботу и воскресенье.

Параллельно с поисковыми и восстановительными работами идет и определение списка будущих задач. "Нужно думать не только о восстановлении дорожного полотна и тех сетей, которые разрушены, нужно усиливать инфраструктуру, в том числе защитными и подпорными стенками, чтобы такое не повторялось. Министерство РФ по делам Северного Кавказа возьмет это на жесткий контроль", - пояснил агентству замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

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