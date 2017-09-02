Посольство РФ в Колумбии проверяет информацию об убийстве повстанцами россиянина

БОГОТА, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Колумбии проверяет информацию об убийстве повстанцами находившегося у них в заложниках россиянина Арсена Восканяна. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства в Боготе Денис Хромов.

"Посольство России в Колумбии в курсе данной ситуации и совместно с колумбийскими властями занимается проверкой информации о судьбе гражданина РФ Арсена Восканяна", - сказал он.

Как сообщило в субботу агентство Reuters, колумбийская повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО) выступила с утверждением, согласно которому находившийся у нее в плену Восканян был убит при попытке к бегству в апреле 2017 года. Ранее мятежники заявляли, что заложнику удалось бежать.

"Он мертв. Граната взорвалась, несколько наших бойцов пострадало, подразделение из пяти человек. Он бежал и был застрелен. О теле сообщим позднее", - рассказал агентству командир АНО, представившийся как Йерсон.

По версии Reuters, мужчина попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек. Правительство Колумбии сообщило агентству, что ему об убийстве заложника ничего не известно.