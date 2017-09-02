Посольство РФ в Колумбии проверяет информацию об убийстве повстанцами россиянина

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболуСпорт 2 сентября, 23:28
Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерахСпорт 2 сентября, 23:22
Сборная России впервые с 1999 года не смогла выиграть золото на ЧМ по боксуСпорт 2 сентября, 22:42
Колобков: делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременноСпорт 2 сентября, 22:33
Второй день после селя: ремонтные бригады работают в круглосуточном режимеПроисшествия 2 сентября, 22:27
Россиянин Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весе до 91 кгСпорт 2 сентября, 22:26
Кириленко: сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата ЕвропыСпорт 2 сентября, 22:25
Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US OpenСпорт 2 сентября, 22:16
Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборьеСпорт 2 сентября, 21:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БОГОТА, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Колумбии проверяет информацию об убийстве повстанцами находившегося у них в заложниках россиянина Арсена Восканяна. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства в Боготе Денис Хромов.
"Посольство России в Колумбии в курсе данной ситуации и совместно с колумбийскими властями занимается проверкой информации о судьбе гражданина РФ Арсена Восканяна", - сказал он.
Как сообщило в субботу агентство Reuters, колумбийская повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО) выступила с утверждением, согласно которому находившийся у нее в плену Восканян был убит при попытке к бегству в апреле 2017 года. Ранее мятежники заявляли, что заложнику удалось бежать.
"Он мертв. Граната взорвалась, несколько наших бойцов пострадало, подразделение из пяти человек. Он бежал и был застрелен. О теле сообщим позднее", - рассказал агентству командир АНО, представившийся как Йерсон.
По версии Reuters, мужчина попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек. Правительство Колумбии сообщило агентству, что ему об убийстве заложника ничего не известно.